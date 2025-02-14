Alvaro Morata, MR'a girecek!

Galatasaray'da AZ Alkmaar maçının ardından adalesinde ağrı ve batma hisseden Alvaro Morata, MR'a girecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alvaro Morata, MR'a girecek!
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14 Şubat 2025 09:48
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İspanyol yıldız, Alkmaar maçının ardından adalesinde ağrı ve batma hissetti.

Morata, bu gelişmenin ardından MR'a girecek ve golcü futbolcunun son durumu belli olacak.

Galatasaray'ın Alkmaar ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Morata, maçın son anlarında oyundan çıkmış ve yerini Efe Akman'a bırakmıştı.


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