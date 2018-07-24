İzmir'de cuma günühazırlık maçı yapacak, bu özel müsabakayı iki takım taraftarlarının yan yana izleyebilmesi için'nden izin aldı.İki kulüp arasındasloganıyla başlayan fair-play hareketi sonrası örnek bir adım atıldı.vetaraftarı hazırlık maçını farklı tribünler yerine yan yana izleyebilecek. Yetkililer tribün düzenlemesini buna göre yaparak tüm bölümleri taraftara açtı.Bornova Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçın biletleri maraton ve kapalı tribün, kale arkaları, VIP tribün iseden satışa çıktı. Maraton tribünü ve kale arkası tribünleri ayrılan Fenerbahçe taraftarı, ayrıca önceliği Altınordu taraftarına ait kapalı tribün biletlerini 25 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'den sonra alabilecek.İzmir'e Çarşamba günü gelerek Balçova'daki bir otelde kamp yapacak, idmanlarınıvegerçekleştirecek.