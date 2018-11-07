Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, hazırlayıcı takımları TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Niğde Anadolu Futbol Kulübünde bazı futbolcuların sigara içtiklerini, bu nedenle futbolcuların lojmanının kapatılacağını bildirdi.Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, "yarışmacı" değil, "yetiştirici" bir kulüp olduklarını belirtti.Bünyelerinde bulunan futbolcuların maç tecrübelerini arttırmak için "hazırlayıcı takım" olarak Niğde Anadolu Futbol Kulübünü seçtiklerini kaydeden Özkan, bu takımdaki bazı futbolcuların sigara içtiğini öğrendiğini kaydetti.Özkan, bu nedenle bazı önlemler aldıklarını belirterek şunları ifade etti:Bu söylediklerinin Altınordu A Takımı için de geçerli olduğunu bildiren Özkan, sigara içen biri varsa bunu çıkıp söylemesini ve A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni terk etmesini istedi.