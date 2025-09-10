Altınordu'da Keni Var geri döndü

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçından 1 puan çıkararak son sıraya demir atan Altınordu'da sezon başlamadan 2 gün önce kendisine kulüp bulması istenen 9 gurbetçi futbolcudan biri olan santrfor Keni Var Uzun'un takımda kalmasına karar verildi.
İzmir temsilcisi ilk 3 haftada forvetsiz mücadele etti. Takımda kalan tek santrfor Akmal Doğan (17) bu karşılaşmalarda yedek soyunup sadece 1 kez oyuna sonradan girdi.
Transfer döneminin sona ermesine 2 gün kala golcü takviyesi gerçekleşmeyince Keni Var yeniden kadroya dahil edildi.
Altınordu formasıyla ilk yılında 27 maçta 5 gol atan Keni, geçen sezon 31 müsabakada 2 kez rakip fileleri sarstı. 1.96 boyundaki forvet oyuncusu takımdaki 3'üncü sezonunu geçirecek. Öte yandan geçen sezon 15 gol atan sol kanat Hüseyin Bulut, 1'inci Lig ekibi Keçiörengücü'ne transfer oldu.
