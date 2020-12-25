Altay, TFF 1. Lig'in zirvesine çıktı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay, TFF 1. Lig'in zirvesine çıktı
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25 Aralık 2020 20:57
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile Ümraniyespor, Altay Alsancak Stasyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Altay'ın golleri 11. dakikada Erhan Çelenk, 23. dakikada penaltıdan Paixao ve 78. dakikada Kappel'den geldi. Ümraniyespor'un tek golü 17. dakikada penaltıdan Okan Derici'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Altay, puanını 29'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği yakaladı. Ümraniyespor ise 16. maçında 17 puanda kaldı.

Altay, TFF 1. Lig'in 17. haftasında liderlik için kritik mücadelede Tuzlaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise aynı haftada sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.



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