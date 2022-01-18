Altay, Fenerbahçe deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de 14 maçtır kazanamayan Altay, 22. hafta mücadelesinde 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, Fenerbahçe deplasmanında
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18 Ocak 2022 16:08
Spor Toto Süper Lig'de 14 maçtır kazanamayan Altay, 22. hafta mücadelesinde 19 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Altay karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra 14 müsabakada galip gelemeyen Altay, bu maçlarda 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen Altay, 18 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin 21. hafta öncesinde takımdan ayrıldığı Altay, yoluna Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre ile devam ediyor.

Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Andre Poko ile sakatlığı devam eden Serge Aka, yarın forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cebrail Karayel'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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