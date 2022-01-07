Altay'da hedef Yusuf Sarı

Spor Toto Süper Lig'de ara dönemde transfer yasağını geçici olarak kaldırmaya çalışan Altay yönetimi, kanat transferi için de girişimlere başladı.Teknik direktör Mustafa Denizli'nin listesi doğrultusunda çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'ya talip oldu. Göztepe'nin de istediği 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu kiralık olarak düşünülüyor.Transfer yasağını kaldırmak için alacaklı olan futbolculardan imza toplayan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak Yusuf Sarı'yı resmen istedi. Bordo-mavili ekipte kadroda düşünülmeyen futbolcunun transferi ile ilgili kararı ilk etapta teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Altay yönetimi 23 yaşındaki genç kanat ile de temasa geçerken, transferle ilgili oldukça olumlu sinyaller aldı.