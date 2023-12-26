Altay'da 7 oyuncudan ihtar

1'inci Lig'de Teknik Direktör Yusuf Şimşek yönetiminde ilk yarının son 2 maçında Adanaspor (D) ve Ankara Keçiörengücü'nü yenerek devreye son sırada ancak moralli giren Altay'da 7 futbolcunun kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.



Kulüpten alacakları olan isimlerden Marco Paixao, Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir, Salih Sarıkaya ve Ozan Evrim Özenç'in kısa süre içerisinde ödemeleri yapılmaması halinde serbest kalma hakkı kazanacağı belirtildi.



Transfer yasağı bulunan Altay'da kadroyu korumak isteyen yönetim futbolculara acil ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sıklaştırdı. Kurmaylar önümüzdeki günlerde vefa kampanyası düzenleyip camiadan destek almayı planlıyor.



İzmir temsilcisinde bir süre önce kulübe ihtarname gönderen oyunculardan sol bek Özgür ve ön libero Ceyhun'un isimleri 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka ile santrfor Paixao'nun ismi ise 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'la anılıyordu.





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