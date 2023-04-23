Altay Bayındır ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'de, İstanbulspor karşılaşması öncesi Jayden Oosterwalde'den sonra Joshua King ve Luan Peres de takıma katılırken, bir diğer sakat Michy Batshuayi'nin de önümüzdeki hafta arkadaşlarıyla idman yapacağı bildirildi.
Sezonu kapatan Lincoln Henrique'nin yanı sıra bel fıtığı operasyonu geçiren kaleci Altay Bayındır'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Altay'ın, 1 aydan önce sahalara dönmeyeceği belirtildi.
Sezonu kapatan Lincoln Henrique'nin yanı sıra bel fıtığı operasyonu geçiren kaleci Altay Bayındır'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Altay'ın, 1 aydan önce sahalara dönmeyeceği belirtildi.
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