Altay Bayındır'dan 5 puanlık hata

Trabzonspor'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de, milli kaleci Altay Bayındır hataları dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'dan 5 puanlık hata
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19 Ekim 2021 09:50
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyet ayrılmıştı.

Maç sonrası hakem hataları sıkça dile getirilirken, Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'ın yediği hatalı goller de dikkat çekti.

Trabzonspor'un attığı ilk golde topu elinden kaçıran Altay Bayındır'ın bu sezon hata yaptığı 2 maçta Sarı-laciverliler 5 puan kaybetti. Milli file bekçisi ligin 4. haftasında Sivasspor ile Kadıköy'de oynadıkları maçta Pedro Henrique'ye çalım atmak isterken topu kaptırıp sonrasında penaltıya sebep olmuştu. Sivasspor penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken, Fenerbahçe bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

Trabzon'da da Altay'ın elinden kaçırdığı topun kale çizgisini geçmesiyle skor 1-1'e geldi. Daha sonra 2 gol daha yiyen Fenerbahçe, bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

SZALAI YANILTTI

Bakasetas'ın penaltısında yerinden kımıldamayan Altay'ın Szalai'nin kurbanı olduğu iddia edildi. Atıştan önce Altay'ın kulağına bir şeyler söyleyen Szalai'nin, "Ortada dur, genelde oraya vuruyor" dediği, genç kalecinin de bu yüzden bir köşeye atlamadığı ileri sürüldü.


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