Süper Lig'de önümüzdeki sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Altay, golcü harekatına başladı.



Türkiye'nin devler arenasına hızlı bir giriş yapmak isteyen Büyük Altay, aradığı forveti Polonya'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, Legia Varşova'da forma giyen golcü oyuncusu Tomas Pekhart'ı gündemine aldı.



Yönetim, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Çek futbolcunun menajeri ile temasa geçti. Çekya Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu Altay'a yeşil ışık yaktı.



AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR



Sol iki sezondur Polonya'da forma giyen ve attığı gollerle piyasası yükselen Pekhart'a Avrupa'dan da teklifler olduğu öğrenildi.



Siyah-beyazlı yönetimin, Çek oyuncunun transferi için şartları zorladığı ve önümüzdeki günlerde menajeri ile bir görüşme daha gerçekleştireceği belirtildi.



Pekhart, kariyerinde Tottenham, Southampton, Jablonec, Sparta Prag, Nürnberg, Ingolstadt, AEK, Beer Sheva ve Las Palmas ekiplerinde forma giydi.



