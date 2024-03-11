Alperen Şengün'den kötü haber!

Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, Sacramento deplasmanında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Alperen Şengün'den kötü haber!
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11 Mart 2024 07:48
Son güncelleme 11 Mart 2024 08:32
NBA'de, Houston Rockets'ın deplasmanda Sacremanto Kings'i 112-104 mağlup ettiği maçın sonlarında Alperen Şengün'den kötü haber geldi.

Bitime 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken, yere ters basan milli basketbolcu, acı içinde yerde kaldı.

Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etti.

MR'I ÇEKİLECEK

Mücadeleyi 29 dakikada 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Alperen'in sakatlık durumu, dizinden ve bilek bölgesinden çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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