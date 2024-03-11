🚑Alperen Şengün, bloğa çıktığı pozisyon sonrası sakatlandı ve tekerlekli sandalye ile sahadan ayrıldı.



Geçmiş olsun Alperen Şengün! pic.twitter.com/GNNtqtNu4o



— Sporxtv (@sporxtv) March 11, 2024

NBA'de, Houston Rockets'ın deplasmanda Sacremanto Kings'i 112-104 mağlup ettiği maçın sonlarında Alperen Şengün'den kötü haber geldi.Bitime 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken, yere ters basan milli basketbolcu, acı içinde yerde kaldı.Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etti.Mücadeleyi 29 dakikada 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Alperen'in sakatlık durumu, dizinden ve bilek bölgesinden çekilecek MR'ın ardından belli olacak.