Alper Potuk'a Yeni Malatyaspor talip oldu

Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'nde forma giyen Alper Potuk'a talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Abone Ol
Alper Potuk'a Yeni Malatyaspor talip oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2021 12:04
Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Yeni Malatyaspor, tecrübeli orta saha Alper Potuk'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takım, Alper ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Küme düşen Ankaragücü ile yollarını ayıran Alper Potuk için Yeni Malatyaspor devrede. Sarı-Kırmızılı takım transfer çalışmaları kapsamında oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelerek görüşmeleri olumlu veya olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.