Alper Potuk'a Yeni Malatyaspor talip oldu

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Yeni Malatyaspor, tecrübeli orta saha Alper Potuk'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takım, Alper ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Küme düşen Ankaragücü ile yollarını ayıran Alper Potuk için Yeni Malatyaspor devrede. Sarı-Kırmızılı takım transfer çalışmaları kapsamında oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.
Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelerek görüşmeleri olumlu veya olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.
Küme düşen Ankaragücü ile yollarını ayıran Alper Potuk için Yeni Malatyaspor devrede. Sarı-Kırmızılı takım transfer çalışmaları kapsamında oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.
Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelerek görüşmeleri olumlu veya olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.