Alper Potuk'a Yeni Malatyaspor talip oldu

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Yeni Malatyaspor, tecrübeli orta saha Alper Potuk'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takım, Alper ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.



Küme düşen Ankaragücü ile yollarını ayıran Alper Potuk için Yeni Malatyaspor devrede. Sarı-Kırmızılı takım transfer çalışmaları kapsamında oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.



Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelerek görüşmeleri olumlu veya olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.



