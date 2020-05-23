Allianz Arena'daki ilk seyircisiz maçta gol yağdı

Koronavirüs arasının ardından ikinci haftası oynanan Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Bayern Münih, ev sahipliğini yaptığı mücadeleyi 5-2 galibiyetle tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Allianz Arena'daki ilk seyircisiz maçta gol yağdı
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23 Mayıs 2020 21:26
Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, evinde Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Allianz Arena'da oynanan ilk seyircisiz maç, ev sahibi ekibin 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Goretzka, 41. dakikada Müller, 46. dakikada Lewandowski, 61. dakikada Davies ile 74. dakikada kendi kalesini bulan Hinteregger ile geldi. Frankfurt'un iki sayısını da, maçta kendi kalesine gol atan Hinteregger 52 ve 55. dakikalarda attı.

Bu sezon 41. kez ağları sarsan Robert Lewandowski, ligdeki son 4 maçında 5 kez ağları sarstı ve iyi performansına ara vermeden devam etti.

Bundesliga'da üst üst 6, yenilmediği son 13 maçta ise 12. galibiyetini alan ve ardı ardına 8. şampiyonluğuna koşan Bayern Münih, zirvede puanını 61 yaptı. 4 maçtır kaybeden Frankfurt ise, 28 puanda kaldı ve 13. sıradaki yerini değiştiremeyerek, küme düşme tehlikesine de yaklaşmaya başladı.

Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih deplasmanda Dortmund ile zirvede dev bir maça çıkacakken, Frankfurt ise evinde Freiburg'u konuk edecek.

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