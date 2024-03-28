Aliağa Futbol'a iki yıldızından kötü haber

Aliağa Futbol'a yıldız oyuncuları Fuat Gölbaşı ve Ahmed Furkan Özdemir'den kötü haber geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aliağa Futbol'a iki yıldızından kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2024 12:57
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 10-1'lik tarihe geçecek Tarsus İdman Yurdu galibiyetiyle liderliği aylar sonra averajla tekrar devralan Aliağa Futbol'a sakat futbolcularından kötü haber geldi.

Küçükçekmece Sinopspor maçında sakatlanan Fuat Gölbaşı'nın sol diz iç yan bağı ve arka çapraz bağlarında kısmi yırtık meydana geldiği, 7-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Antrenmanda sakatlanan Ahmed Furkan Özdemir'in sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olduğu, 7-8 hafta takımdan ayrı kalacağı duyuruldu. İki futbolcu da sezonu kapattı.

Artvin Hopaspor karşısında sakatlık yaşayan Miraç Can Yavuz'un ise burnunda kırık meydana geldiği, bu hafta maskeyle görev yapabileceği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery