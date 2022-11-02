Ali Ülgen: 'Göztepe maçını kazanmak istiyoruz'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genç futbolcusu Ali Ülgen, galibiyet serisi hedeflediklerini söyledi.



Kırmızı-beyazlı ekibin kanat oyuncusu Ali Ülgen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 6 Kasım Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maçı değerlendirdi.



Göztepe maçının kendileri adına çok önemli olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, "Geçen hafta güzel bir oyunla zorlu Pendikspor deplasmanında galip gelmeyi başardık ancak bu galibiyetin anlamı olması için Göztepe maçını da kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Tabii bu maçı kazanmamızdaki en büyük faktörün taraftarımız olduğunu söylemek istiyorum. Son galibiyet takıma öz güven kattı. Göztepe maçını da her maç olduğu gibi kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Ali Ülgen, kariyerindeki ilk golü Samsunspor formasıyla attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Antrenmanlarda duran top çalışıyordum. Allah da nasip etti ve serbest vuruştan çok güzel bir gol attım. Daha önceden bu sistemde oynamıştım. O yüzden hocamızın oynattığı sisteme alışkınım. Hocam da bana güvendi ve şans verdi. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Önemli olan takımın kazanması. İnşallah böyle devam ederiz. Samsunspor'da ikinci yılım. Samsunspor'a gelmeden önce de buranın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama gelince daha iyi anlıyorsunuz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bugün ben, yarın başkası gol atar ama önemli olan takımın kazanması ve kazanmaya devam etmeliyiz. Bir maç kazandığımızda bile havanın ne kadar değiştiğini herkes görüyor. Eğer üst üste kazanırsak kendimize olan öz güvenimiz çok fazla artacak."



Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.



Antrenmana sakatlıkları devam eden Moryke Fofana ve Mucahit Albayrak katılmadı, Yusuf Abdioğlu ise takımdan ayrı koştu.



