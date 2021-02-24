Ali Koç'un Samandıra'daki o sözleri

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan takıma ve teknik kadroya tam destek mesajı geldi.



Sarı Lacivertlilerde, Samandıra Can Bartu Tesislerine ziyarette bulunan Başkan Ali Koç, kalan 15 hafta için takımın kalitesine güvendiğini ve aile ortamının, takım ruhunun, sinerjinin yeniden yakalanması durumunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.



Liderin sadece 3 puan gerisinde olduklarını ifade eden Ali Koç, Fenerbahçe tarihinde bir çok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçerek elde edildiğini dile getirdi.



EMRE BELÖZOĞLU, EROL BULUT VE TAKIMLA GÖRÜŞTÜ



Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut ile de görüşen, kendileriyle görüştüğünü oyunculara anlatan Ali Koç, onların da şampiyonluğa inancının tam olduğunu ancak bunun takımın sahada topyekün sergileyeceği radikal değişikliklere, takım oyununa bağlı olduğunu söyledi.



"TRABZONSPOR' YENECEĞİZ"



Trabzonspor maçını kazanacaklarına olan inancını ifade eden Başkan Ali Koç, takımın gücüne ve karakterine güvendiğini dile getirdi.



"F:BAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK BAMBAŞKA"



Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamanın başka takımlardaki şampiyonluk sevincine benzemediğini söyleyen Ali Koç, bir maçla camiadaki havanın değişeceğini, Trabzonspor karşılaşması ile yeniden bu çoşkuyu yaşayabileceklerini söyledi.



Taraftarın şu an mutsuz olduğunu, bundan dolayı kendisinin de çok üzüldüğünü dile getiren Ali Koç, camiayı mutlu etmenin yolunun futbolcuların sahada savaşmasından geçtiğini hatırlattı.



