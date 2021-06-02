Ali Koç'un 'fırsat transferi' Marcelo mu?

Ali Koç, dünkü basın toplantısında, "1 stoper, 1 kanat ve 2 forvet alacağız" dedi, "Fırsat transferi olursa bir sol bek ve bir sağ bek de alabiliriz" diye ekledi. Başkanın dikkat çektiği 'fırsat', Real Madrid'in yıldızı Marcelo. İspanyol devinden ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı sol bek için tüm şartlar zorlanacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'un 'fırsat transferi' Marcelo mu?
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02 Haziran 2021 12:10
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla beklenen toplantıyı gerçekleştirdi.

Başkan Koç, sorulara çarpıcı yanıtlar verdi. Cevabı en çok beklenen soru, transfer çalışmalarıyla ilgili olanıydı. Koç, bununla ilgili olarak, "Geçen transfer sezonlarından daha farklı bir dönem geçireceğimizi söylemiştim. Çünkü takımın yüzde 70'i hazır. 1 stoper, 1 kanat ve 2 forvet alacağız. Fırsat transferi olursa bir sol bek ve bir sağ bek de alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un bu sözleri, camiada büyük heyecan yarattı.

Roberto Carlos ve Mesut Özil

Real Madrid'in yıldızı Marcelo'nun adının güçlü bir şekilde Fenerbahçe ile anıldığı bu dönemde Ali Koç'un sarf ettiği sözler, gözleri Sambacı'ya çevirdi.

Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı sol bekin Real Madrid ile olan sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. Bu sırada Marcelo ve menaceriyle de görüşmeler devam edecek. Ayrıca hem Roberto Carlos hem de Mesut Özil, yıldız futbolcunun ikna edilme sürecinde aktif olarak rol oynayacak.

Fenerbahçe, sezonun en büyük transfer bombasını patlatmak için tüm şartları zorlayacak.

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