Ali Koç'tan basın toplantısı kararı

Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan basın toplantısı kararı
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04 Mayıs 2022 21:47
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, basın toplantısının cuma günü saat 15.00'de olduğu belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Basın Toplantısı Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00'te, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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