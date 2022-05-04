Ali Koç'tan basın toplantısı kararı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, basın toplantısının cuma günü saat 15.00'de olduğu belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Basın Toplantısı Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00'te, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, basın toplantısının cuma günü saat 15.00'de olduğu belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Basın Toplantısı Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00'te, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
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