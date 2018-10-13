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Ali Koç, pazartesi günü grupları dağıtmaya gidiyor!

"Herkes gruplara ayrılmış" diyerek Samandıra'nın durumunu gözler önüne seren Ali Koç, yönetimle birlikte pazartesi günü tesislere çıkarma yapacak. Kadro dışılarla futbolculara gözdağı veren başkan, takımla toplantı yapıp yeni sayfa açacak.

Ali Koç, pazartesi günü grupları dağıtmaya gidiyor!
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13 Ekim 2018 11:27
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta son derece hareketliydi.

Volkan Demirel, Aatif ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı. Göreve devam eden Aykut Kocaman'ın ekibinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevlerine son verildi. Başkan Ali Koç, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Herkes gruplara ayrılmış" sözleriyle Samandıra'daki durumu özetlemişti.

Ali Koç, kadro dışı ve antrenörlerin kovulması sonrası bu sorunu aşmak için düğmeye bastı. Özellikle 3 oyuncunun kadro dışı kalması, takımdaki diğer futbolcular için göz dağı oldu. Başkan, pazartesi günü yöneticilerle birlikte tesislere çıkarma yapacak.

Güven vurgusu

Burada Comolli, teknik heyet ve takımın da katılacağı bir toplantı düzenlenecek. Başkan Koç, gruplaşma konusuna dikkat çekip bunun devam etmesi halinde sert önlemler alınacağını belirtecek.

Takım içinde gerekli kaynaşmanın bir an önce sağlanması için neler yapılması gerektiği masaya yatırılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak. Ali Koç, bunun yanı sıra ilk 8 haftada alınan kötü sonuçlara rağmen yönetim olarak teknik ekip ve takıma olan güvenin sarsılmadığının altını çizecek.

Kuzey Afrika Grubu: Slimani, Dirar, Aatıf, Benzia

Eski Yerliler Grubu: Volkan, Topal, Alper, H.ali, Şener

Eski Yabancılar Grubu: Skrtel, Valbuena, Roman, Isla

Yeni Transferler Grubu: Jaılson, Ayew, Frey, Reyes

Gençler Grubu: Barış, Berke, Ferdi

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