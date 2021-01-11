Ali Koç: 'Mesut Özil'e eskisinden daha yakınız'







Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu ve transferle ilgili mesaj yolladı. Mesut Özil transferindeki son durumu anlatan Koç, "Mesut Özil hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. Hocamızın istediği transferler ortada. Sportif direktörümüzün bize verdiği liste var. Kulüp adı ve oyuncu adı veremem. İmzalar atılınca konuşuruz. İmzalar atılana kadar haberler çıkıyor ama biz sadece imzalar atıldıktan sonra konuşuruz. Hayırlısı neyse o olsun." dedi.Erzurumspor maçının erken saatte oynanmasının kendi talepleri olmadığını belirten Ali Koç, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Konuşacağım başka şeyler var. Erzurum, Cumhuriyet tarihi için önemli bir şehir. Gazi Mustafa Kemal burada Cumhuriyet'le ilgili önemli işler yapmıştır. Erzurum'un her zaman Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Saat kaçta olursa olsun burada oynarız. Maç saati ile ilgili bir talebimiz olmaz. Ocak ayının başında geldik, kazandık ve dönüyoruz. Maçla ilgili daha fazla şey konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.