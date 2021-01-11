Ali Koç'tan büyük tepki: 'Hodri meydan'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş ile aralarındaki gerginlik için konuştu ve büyük boykota hazırlandıklarını söyledi.



Yayıncı kuruluş ile görüşme yaptıklarını söyleyen Ali Koç, "Yayıncı kuruluşla ilgili konuşmak istiyorum, inşallah yayınlarla. Sezon başından beri yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe arasında bazı sıkıntılar, görüş ayrılıkları oldu. Dün oynanan ve bizimle alakası olmayan maçta tezahürat efektiyle ilgili şanssızlık oldu. Özür açıklamasını samimi bulmadık. Zaten saatine baktığınız zaman bile altında çok başka sebepler, konular arayabilirsiniz. Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir yaklaşım. Şimdi büyük resme bakalım. Fenerbahçe Başkanı olarak bir hatadan, bir sıkıntıdan bu lafları etmem. Sezon başından beri sıkıntılar yaşıyoruz. Kurumun en üst düzeyleriyle konuştuk ve yaşananları örnek örnek anlattık. Bu sorunların giderilmesini rica ettik ve kamuoyu gündemine taşımadık." ifadelerini kullandı.



Beklentileri gerçekleşene kadar yayıncıya mesafe alacaklarını söyleyen başkan, "Muhattap olduğumuz kurumda kimin çalışacağı haddimize değil ve bizi ilgilendirmez. Benim kurumumda çalışana da dışarıdan müdahale istemem ve aynısını yapmam. En üst düzeyin bu işten sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Dünkü olaydan sonra büyük problem olduğunun farkındalar. Kendi sorunları kendileri hallederler. Bu sorunlar giderilene gider yayıncı kuruluşla ilişkilerimiz sıkıntı içerisinde olacak. Taraftarlarımız bize de tepkililer. Yayıncı kuruluşa bunun düzelmesi için imkan verdik ama düzeleceğine daha da ileri gitti. Daha önce yine bizim bir maçımızda sıkıntılı efekt oldu. Maç tekrarları, pozisyonlar, bazı takıma öyle, bazı takıma böyle..." dedi.



Taraftarlara boykot çağrısı da yapan Ali Koçö, "Ya bunu düzeleteceksiniz ya da bundan sonra Fenerbahçe olarak ilişkilerimizi ona göre düzenleyeceğiz. Bundan sonra her türlü önlemi ve tedbiri alacağız. Biz, size iyi niyetle yaklaştık, bunları çözmenizi istedik, içeride çöreklenmiş yapılanmanız mı daha önemli yoksa adil yayıncılık mı, siz karar verin. Taraftarlarımız hazır olsun. Boykot, iptal çağrısında gitmeyeceğiz. Gerekirse onu da yapacağız. Taraftarlarımız bizden sinyal beklesin. Demek siz Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Hodri meydan. Taraftarlarımız bu konunun üzerine gitsin, sosyal medyada gündemde tutsun. İstediklerimiz olmazsa tarihin en büyük boykot çağrısını yapacağız. Dekoder iptal kampanyası başlatmayın, eğer bu sorunlar çözülmezse Fenerbahçe'nin ne olduğunu onlara gösterelim. Sabrımız taştı, sabrımız tükendi." mesajını yolladı.

