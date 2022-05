Ali Koç: 'Ahmet Nur Çebi dediyse doğrudur'

Ali Koç, Ahmet Nur Çebi'yle arasında bir sorun olup olmadığına ilişkin polemiklere cevap verdi.



Koç yaptığı açıklamada Ahmet Nur Çebi'nin kendisi hakkında söylediği sözleriyle ilgili, "Beşiktaş'a karşı saygı ve sevgiden kusurum olmadı. Babadan dolayı Beşiktaş'ı bilerek büyüdük. Geçen senenin sonuna bir dönelim. Başkan ve yönetici, futbolcu seviyesinde, son haftalarda bize imalı mesajlar verildi. Sanki biz teşvik primi veriyormuşuz gibi. Oradan üzüntümüz vardı, yazıştık. Özel olduğu için cevabı söylemeyeceğim. Ahmet Bey'e sevgim ve saygım yüksektir. Kendisi, beni kastetmediğini söyledi. O öyle dediyse, öyledir. Ancak bana öyle gelmiyor." sözlerini kullandı.



Ali Koç'un Beşiktaş'la ilgili sözleri şöyle devam etti:



"BEŞİKTAŞ'I SAVUNMADIM, İŞİN GARİPLİĞİNİ ANLATTIM"



"Ortaya çıkan videoyla ilgili ve yapılan açıklamayla ilgili de konuşan "Orada 'Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz?' diyor. Benim ismimi söylüyor. Sebep ne? Basın toplantısında gösterdiğim bir örnek. Orada '22.35'te maç bitiyor, 22:40'ta TFF mesajını giriyor' dedim. Saha olayları yaşandı, oyuncular darp edildi. Normal şartlarda maçın iptal edilmesi gerekir. Bir de hukuk süreci olduğunu söyledim, bu da tesadüf Beşiktaş. Beşiktaş'ın hakkını savunmadım, işin garipliğini anlattım."



"HER ŞEY BİR KULÜBÜ İŞARET EDİYOR"



"Bu resim size normal geliyorsa, diyecek bir şey yok. Beşiktaş ile derbimiz vardı, maddeler atıldı. Her yerde olabiliyor. Küfür oldu, her derbide olabiliyor. Beşiktaş 400 küsür bin lira ceza aldı. Trabzonspor 600 bin küsür ceza aldı. Bu normal mi? Saha kapanmama normal mi? Bu durum Beşiktaş ile Fenerbahçe sahasında olsa ne olurdu? Benim bütün dediğim bu. Her şey bir kulübü işaret ediyor. Ben bunu dile getirmek zorundayım."



"ABOUBAKAR, SERGEN YALÇIN'LA İLGİLENMEDİK"



"Beşiktaş konusunda ben çok hassasım. Hiçbir kulübün kontratlı oyuncusuyla, kulübüyle konuşmadan görüşmeyiz. Bir Anadolu takımında bir oyuncu var, başkanlarını aradım ve izin istedim. Bunu yapma mecburiyetim yok ama ben böyle davranırım. Vincent Aboubakar ve Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye geleceği söylendi. Açtım telefon ve böyle bir şey olmadığını söyledim. Dorukhan Toköz'de de tavrımız ortada. Bize bu imalar ve son olay, fazlasıyla canımızı sıktı. Bunlar aşılmayacak olaylar değil. Ahmet Nur Çebi Başkan, herkese çok saygılıdır."





