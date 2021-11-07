Ali Akman yine boş geçmedi!

NEC Nijmegen ile Heerenveen'in karşı karşıya geldiği maçta Ali Akman yine golünü attı. İşte NEC Nijmegen, Heerenvenn maçının detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Eintracht.de
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Ali Akman yine boş geçmedi!
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07 Kasım 2021 02:07
Hollanda Eredivisie'de NEC Nijmegen ile Heerenveen karşı karşıya geldi.

Ligin 12. haftasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, NEC Nijmegen'in golü 53. dakikada Ali Akman'dan geldi. Heerenveen'in golünü ise 72. dakikada Veerman attı.

Heerenveen karşısında fileleri bulan Ali Akman böylece, ligde 4. golüne ulaştı.

NEC Nijmegen bu beraberlikle 18, Heerenveen ise 14 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Nijmegen AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak. Heerenveen ise kendi sahasında Willem II ile karşılaşacak.


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