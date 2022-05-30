Alex de Souza'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

HATAYSPOR İLGİLENİYOR















Sao Paulo'nun alt yapısında görev yapan Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza teknik adamlık kariyerinde bir sıçrama peşinde.Genç çalıştırıcı, Sao Paulo ile olan sözleşmesini tamamlayacak. Gelecek sezondan itibaren A Takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planlıyor. Türkiye'den de teklifler alması bekleniyor.Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor'un takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediği ve en kısa sürede Brezilyalı teknik adama teklifte bulunmayı planladığı öne sürüldü.