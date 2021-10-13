Alanyasporlu Diedhiou hat-trickle Senegal'i play-off'a taşıdı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri H Grubu'nda Alanyasporlu Famara Diedhiou'nun hat-trick yaptığı maçta Senegal, Namibya'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyasporlu Diedhiou hat-trickle Senegal'i play-off'a taşıdı
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13 Ekim 2021 02:29
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 6 maç oynandı.

H Grubu'nda Senegal'in deplasmanda Namibya'yı 3-1 yendiği maçta Alanyasporlu Famara Diedhiou "hat-trick" yaptı.

Senegal, 10 takımın mücadele edeceği play-off'lara katılma hakkını kazanan ilk ülke oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:
Nijer-Cezayir: 0-4

G Grubu:
Zimbabve-Gana: 0-1
Güney Afrika Cumhuriyeti-Etiyopya: 1-0

H Grubu:
Namibya-Senegal: 1-3
Kongo-Togo: 1-2

I Grubu:
Gine-Fas: 1-4


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