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Alanyaspor'da bir ayrılık daha!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susic'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşti.

Kaynak: AA
Alanyaspor'da bir ayrılık daha!
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28 Aralık 2017 14:57
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da sportif direktör Taner Savut ile yollar ayrıldı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüpte 4,5 yıldır sportif direktör olarak görev yapan Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldıklarını söyledi.

Taner Savut'un camianın içerisinden yetişen bir isim olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Futbolun içinde böyle ayrılıklar olabiliyor. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." dedi.

Savut ise Alanyaspor'un yuvası olduğunu, şartlar gereği görevinden ayrıldığını belirtti. Savut, "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerimize her zaman bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından Çavuşoğlu, hizmetlerinden dolayı Savut'a plaket verdi.

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