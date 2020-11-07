Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Mücadele öncesinde Alanyaspor 6 maçta 16 puanı bulunurken Trabzonspor'un ise 7 maçta 5 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU
Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Bakasetas, Efecan, Davidson, Adam Bareiro.
Trabzonspor XI: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Djaniny
9. kez karşı karşıya
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 7 Kasım Cumartesi günü Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.
Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.
Alanya'daki maçlar
Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.
Alanyaspor iç sahada 3'te 3 yaptı
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon iç sahada oynadığı üç maçını da kazanırken, kalesini de gole kapattı.
Aytemiz Alanyaspor, 2. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, 4. haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0 ve 6. haftada da Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan turuncu-yeşilliler, ligde bir maç eksiğine rağmen en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe ile birlikte ligin iki namağlup ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor, 6 maçta kaydettiği 15 golün 10'unu iç sahada atarken, rakiplerine sahasında gol sevinci yaşatmadı.
Turuncu-yeşilliler, bu sezon kalesinde gördüğü 2 golü de deplasman müsabakalarında yedi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Mücadele öncesinde Alanyaspor 6 maçta 16 puanı bulunurken Trabzonspor'un ise 7 maçta 5 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU
Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Bakasetas, Efecan, Davidson, Adam Bareiro.
Trabzonspor XI: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Djaniny
9. kez karşı karşıya
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 7 Kasım Cumartesi günü Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.
Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.
Alanya'daki maçlar
Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.
Alanyaspor iç sahada 3'te 3 yaptı
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon iç sahada oynadığı üç maçını da kazanırken, kalesini de gole kapattı.
Aytemiz Alanyaspor, 2. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, 4. haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0 ve 6. haftada da Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan turuncu-yeşilliler, ligde bir maç eksiğine rağmen en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe ile birlikte ligin iki namağlup ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor, 6 maçta kaydettiği 15 golün 10'unu iç sahada atarken, rakiplerine sahasında gol sevinci yaşatmadı.
Turuncu-yeşilliler, bu sezon kalesinde gördüğü 2 golü de deplasman müsabakalarında yedi.