Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Mücadele öncesinde Alanyaspor 6 maçta 16 puanı bulunurken Trabzonspor'un ise 7 maçta 5 puanı bulunuyor.



İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU



Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Bakasetas, Efecan, Davidson, Adam Bareiro.



Trabzonspor XI: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Djaniny



9. kez karşı karşıya



Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 7 Kasım Cumartesi günü Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.



Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.



Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.



Alanya'daki maçlar



Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.



Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.



Alanyaspor iç sahada 3'te 3 yaptı



Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon iç sahada oynadığı üç maçını da kazanırken, kalesini de gole kapattı.



Aytemiz Alanyaspor, 2. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, 4. haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0 ve 6. haftada da Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı.



Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan turuncu-yeşilliler, ligde bir maç eksiğine rağmen en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.



Fenerbahçe ile birlikte ligin iki namağlup ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor, 6 maçta kaydettiği 15 golün 10'unu iç sahada atarken, rakiplerine sahasında gol sevinci yaşatmadı.



Turuncu-yeşilliler, bu sezon kalesinde gördüğü 2 golü de deplasman müsabakalarında yedi.



