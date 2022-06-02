Alanyaspor'da 'kaptan' dümende kalacak

Aytemiz Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca, gelecek sezon yine Alanyaspor'da oynayacak gibi görünüyor.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sezon öncesi ve ortasında iki kez ısrarla Trabzonspor'a istediği Efecan transferine bu kez Halil Akbunar ismi set çekti. Fanatik'te yer alan habere göre; Abdullah Avcı, her iki kanadı yedekleyecek yerli oyuncu olarak Halil Akbunar'ın ismini yönetime verdi. Bordo mavililer, önümüzdeki hafta Göztepe cephesiyle görüşme yapacak, 28 yaşındaki yıldız da bonservisi konusunda kulübünden kolaylık istiyor.



EFECAN GİBİ O DA RADARDAYDI



Göztepe'nin kaptanı, sezon başında yine Trabzonspor'un radarındaydı ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer olamamıştı. İzmir ekibinin küme düşmesinin ardından 28 yaşındaki yıldızın yaz döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Abdullah Avcı'nın öncelikli hedeflerinden olan Halil konusunda önümüzdeki hafta görüşme yapılacak. Bu transferde Halil Akbunar da bizzat kulübüyle görüşüp, kendisine kolaylık gösterilmesini isteyecek.



EN FAZLA 1,5 MİLYON EURO



Trabzonspor'un 1 - 1,5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Halil Akbunar transferini gerçekleştirmek istediği belirtilen haberde, başarılı futbolcunun İstanbul takımlarından da taliplerinin olduğu öne sürüldü. Ancak deneyimli katnat oyuncusunun yakın çevresine önceliğinin Trabzonspor olduğunu söylediği de gelen bilgiler arasında.



Kış transfer döneminde Abdullah Avcı'nın Efecan Karaca ısrarı dikkat çekmişti. Avcı'nın başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'a o dönem henüz transfer edilmeyen Başakşehir'den Edin Visca'nın alınması halinde bile Efecan'dan vazgeçmek istemediğini yönetime bildirmişti. Gelinen noktada Avcı'nın tercih değiştirmesi, Efecan Karaca'nın da hayallerini suya düşürmüş oldu. (Yeni Alanya Gazetesi)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ