Alanyaspor, Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile 3 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı sonlandırdı.
Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile saat 19.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı sonlandırdı.
Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile saat 19.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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