Al-Hilal vazgeçmiyor

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı andan itibaren Arap kulüplerinin peşini bırakmadığı Djaniny Semedo için aynı coğrafyadan teklifler gelmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz sezon Sharjah'ın istediği 31 yaşındaki golcü için bu sezon Al Hilal Kulübü girişimde bulundu. Ancak 6 milyon Euro'luk teklif, Trabzonspor yetkilileri tarafından yeterli görülmedi. Al Hilal cephesi ise oyuncunun menajerine fiyatı daha da artırabileceklerini bildirdi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezon planlarında yer alan Yeşil Burun Adalı santrfor için 8 milyon Euro'nun altında bir rakamın yönetim tarafından kabul edilmeyeceği öğrenildi.





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