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Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk: "Gomis'in penaltısında..."

Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, Süper Kupa mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk: 'Gomis'in penaltısında...'
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05 Ağustos 2018 23:54
Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, Galatasaray'ı 120 dakikası 1-1 biten maçın penaltılarında 5-4 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gomis'in penaltısına kadar aynı köşeye atladığını belirten Fatih, "Çok kısa süre içinde 2. kupa geldi. Camia olarak çok mutluyuz. Penaltılardan önce Josue ile konuştuk, biraz anlattı. 4 kere sağa gitmem belki Gomis'i de tedirgin etti. Normalde tekrar sağa gidecektim ama hadi değiştireyim dedim, tuttu" ifadelerini kullandı.

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