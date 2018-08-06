  •  
    Çakar'dan G.Saray maçı için "VAR" yorumu geldi
  •  
    Dünyaca ünlü yıldız Paşa'nın tesislerinde!..
  •  
    "Brezilya'dan Türkiye'ye transfer! Yeni takımı.."
  •  
    Talisca'nın golünü VAR verdi! Çin'de o anlar...
  •  
    Süper Lig'de transfer oldu! Resmi açıklama...

Safet Susic: "Galatasaray çalmadığımızı gördü"

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Süper Kupa mücadelesi sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Safet Susic: 'Galatasaray çalmadığımızı gördü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 00:36
İlgili Haberler
Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Süper Kupa'yı kazandıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı penaltılara kalmadan da kazanabilecek şansları yakaladıklarını söyleyen Susic, "1-0 öne geçtikten sonra 2-3 net pozisyon kaçırdık, maçı erken de bitirebilirdik. Bugün gösterdik ki, Galatasaray'dan daha iyi oynadık. Geceyi de kupayla bitirdik, çok güzel bir şey bu" dedi.

Galatasaray'ın maç sonu alkışlamasına da değinen deneyimli hoca, "Galatasaray bugün bizim kupayı çalmadığımızı, hak ettiğimizi gördü ve maç sonunda herhalde bu yüzden bizi alkışladı. Galatasaray bu kupayı çok kazandı, seneye de, öbür sene de kazanabilir" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için