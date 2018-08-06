N'Golo Kante Kasımpaşa tesislerinde

Fransa A Milli Takımı ve İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız oyuncusu N'Golo Kante, Kasımpaşa tesislerini ziyaret etti.
Fransa A Milli Takımı ve İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız oyuncusu Kante, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesislerini ziyaret ederek, oyuncularla ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Fransa A Milli Takımı ve İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız oyuncusu Kante, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesislerini ziyaret ederek, oyuncularla ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın