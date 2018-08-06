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N'Golo Kante Kasımpaşa tesislerinde

Chelsea'nin yıldız isimlernden N'Golo Kante, Kasımpaşa tesislerini ziyaret etti.

Kaynak: Sporx.com
N'Golo Kante Kasımpaşa tesislerinde
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06 Ağustos 2018 00:15
Fransa A Milli Takımı ve İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız oyuncusu N'Golo Kante, Kasımpaşa tesislerini ziyaret etti.

Fransa A Milli Takımı ve İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız oyuncusu Kante, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesislerini ziyaret ederek, oyuncularla ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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