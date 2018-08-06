N'Golo Kante Kasımpaşa tesislerinde

A Milli Takımı ve İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız oyuncusu, Kasımpaşa tesislerini ziyaret etti.Fransa A Milli Takımı ve İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız oyuncusu Kante, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesislerini ziyaret ederek, oyuncularla ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.