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Galatasaray'da son penaltı öncesi ilginç an

Galatasaray'ın Süper Kupa'da atacağı son penaltı öncesinde ilginç bir an yaşandı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da son penaltı öncesi ilginç an
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06 Ağustos 2018 00:05
Galatasaray'ın Süper Kupa'da Akhisarspor'a penaltılar sonrasında kaybettiği maçın sonunda ilginç bir an dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da 5. penaltı öncesinde orta alanda hem Bafetimbi Gomis hem de Maicon orta alanda hareketlendi. Maicon ileri doğru adım atarken daha sonra Bafetimbi Gomis, penaltı atışı için ilerledi.

Fatih Terim de karşılaşmanın ardından bu konuya bir açıklık getirdi ve ''Beşinci penaltıcımız Gomis'ti, Maicon altıncıyı atacaktı. Ligde attığınız yere atarsanız kaçar ama bunlar oluyor'' ifadelerini kullandı.

İşte Bafetimbi Gomis ve Maicon arasındaki o anlar...





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