Akdeniz Oyunları'nda atıcılıkta gümüş madalya geldi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atıcılık branşında milli sporcu İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş, finalde Sırbistan'dan Damir Mikec'e 16-8 kaybederek kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Aynı kategoride yarışan Yusuf Dikeç ise final müsabakasını 8'inci sırada tamamladı.
Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş, finalde Sırbistan'dan Damir Mikec'e 16-8 kaybederek kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Aynı kategoride yarışan Yusuf Dikeç ise final müsabakasını 8'inci sırada tamamladı.
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