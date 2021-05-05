Akarsu Kano Slalom Avrupa Şampiyonası İtalya'da başlıyor

Akarsu Kano Slalom Avrupa Şampiyonası, 6 Mayıs perşembe günü İtalya'da start alacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Akarsu Kano Slalom Avrupa Şampiyonası İtalya'da başlıyor
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05 Mayıs 2021 16:33
Akarsu Kano Slalom Avrupa Şampiyonası, 6 Mayıs perşembe günü İtalya'da başlayacak.

Ivrea kentinde 6-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 4 milli sporcu mücadele edecek.

Tokyo 2020 kotası için önem taşıyan şampiyonada Türkiye'yi Mustafa Arda Acar, Kamil Kaçar, Muhammet Usta ve Bahadır Karaduman temsil edecek.

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