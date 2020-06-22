Ajax, eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti!

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Everton forması giyen 37 yaşındaki eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; evertonfc.com
Ajax, eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti!
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22 Haziran 2020 20:46
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Stekelenburg ile 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollandalı file bekçisinin İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Ajax'a katılacağı kaydedildi.

Daha önce 2002-2011 yıllarında Ajax'ın kalesini koruyan Stekelenburg, Hollanda ekibiyle 3 şampiyonluk yaşamıştı.



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