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Ajax cephesinden VAR tepkisi! "Ayıp"

Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Real Madrid maçında sayılmayan gol sebebiyle hakem ve VAR'a tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ajax cephesinden VAR tepkisi! 'Ayıp'
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14 Şubat 2019 06:04
Şampiyonlar Ligi'nde Real  Madrid'e 2-1 mağlup olan Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU KARAR BİR AYIP"

Tagliafico'nun ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edilen gol hakkında konuşan Erik ten Hag, "Bu bir ayıp. Hakemler bize farklı açıklamalarda bulundu. Tekrarı gördüm. Ofsayt olduğunu asla düşünmüyorum" dedi.

"DAHA DOĞRU OYNAMALIYDIK"

Oyunu da değerlendiren Erik ten Hag, "Oyunun çoğunda futbolumuzu empoze ettik, çok agresif baskı uyguladık. Biraz daha doğru oynamalıydık. Real Madrid'e karşı oynarken pozisyonları bitirmelisiniz. Aksi takdirde onlar maçın sonucuna karar verir. Takımı, sahip olduğu ruh için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ajax'ın sayılmayan golü için yorum yapan genç yıldız Frenkie de Jong ise, "Böyle bir kararı büyük kulüp lehine vermek kolay" şeklinde konuştu.

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