Hollanda ligi'nde 9. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 3. dakikasında Lasse Schöne ile öne geçen Ajax, 42. dakikada Ziyech ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık skorla girildi.Karşılaşmanın 52. dakikada skoru 3-0'a getiren Ajax'ta Dolberg 56. dakikada takımını iyice rahatlattı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax deplasmanda Heerenveen'i 4-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 22'ye çıkardı ve lider PSV'yi 5 puan geriden takibini sürdürdü. Heerenveen ise 10 puanda kaldı.