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Ajax 4 golle güldü, takibini sürdürdü!

Hollanda Ligi'nde 9. haftada Ajax deplasmanda Heerenveen'i 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Ajax 4 golle güldü, takibini sürdürdü!
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20 Ekim 2018 23:48
Hollanda ligi'nde 9. haftada Ajax ile Heerenveen karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3. dakikasında Lasse Schöne ile öne geçen Ajax, 42. dakikada Ziyech ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 52. dakikada skoru 3-0'a getiren Ajax'ta Dolberg 56. dakikada takımını iyice rahatlattı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax deplasmanda Heerenveen'i 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 22'ye çıkardı ve lider PSV'yi 5 puan geriden takibini sürdürdü. Heerenveen ise 10 puanda kaldı.

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