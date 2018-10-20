Hollanda ligi'nde 9. haftada Ajax ile Heerenveen karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 3. dakikasında Lasse Schöne ile öne geçen Ajax, 42. dakikada Ziyech ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 52. dakikada skoru 3-0'a getiren Ajax'ta Dolberg 56. dakikada takımını iyice rahatlattı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax deplasmanda Heerenveen'i 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 22'ye çıkardı ve lider PSV'yi 5 puan geriden takibini sürdürdü. Heerenveen ise 10 puanda kaldı.
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Mücadelenin 3. dakikasında Lasse Schöne ile öne geçen Ajax, 42. dakikada Ziyech ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 52. dakikada skoru 3-0'a getiren Ajax'ta Dolberg 56. dakikada takımını iyice rahatlattı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax deplasmanda Heerenveen'i 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 22'ye çıkardı ve lider PSV'yi 5 puan geriden takibini sürdürdü. Heerenveen ise 10 puanda kaldı.
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