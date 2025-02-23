AJ Auxerre'den Marsilya karşısında üç gollü net galibiyet

Fransa Ligue 1'in 23. hafta maçında Marsilya, AJ Auxerre'ye konuk oldu.



Deschamps Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Auxerre 3-0 kazandı.



Auxerre'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Gaetan Perrin ile ilk gol penaltıdan olmak üzere 77 ve 90+1. dakikalarda Jubal kaydetti.



Marsilya'da Derek Cornelius, 36. ve 43. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu maçın ardından AJ Auxerre, 28 puana yükseldi. Marsilya, 46 puanda kaldı.



Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Marsilya, Nantes'i konuk edecek. AJ Auxerre, Strasbourg'u ağırlayacak.



