Ainge: "Tatum hiç Phoenix'e gitmeyecekti, onu her türlü alacaktık"

Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge, Jayson Tatum'ın söylediklerinin aksine, Phoenix Suns'ın Tatum'ı alma şansının hiç olmadığını söyledi.



Tatum, Showtime'ın "All The Smoke" podcast'inde, 2017 yazında Suns tarafından draft edileceğini inandığını söylemişti.



Ancak Ainge'e göre, Suns'ın Tatum'ı alma şansı asla yoktu.



Boston, Phoenix'in bir sıra önündeki 3 numaradan seçim yapıyordu ve Ainge, Zach Lowe'ın podcast'inde Tatum'u draft etmeye oldukça hazır olduğunu belirtti:



"Jayson bizimle ikinci antrenmana katılmasa bile Phoenix'e hiç gitmeyecekti. Yine de Jayson Tatum'ı seçecektik."



Celtics ilk olarak 2017 NBA Draftı'nda 1 numaralı seçime sahipti, ancak Philadelphia 76ers ile takas yapıp 3. sırayı almıştı.



"DEĞERLENDİRMEMİZDEN EMİNDİK"



Ainge, takasın ardındaki mantığın, Celtics'in Tatum'ı üçüncü sırada seçme fırsatına sahip olacağı bilgisi olduğunu açıkladı:



"Bu, pek çok farklı nedenden dolayı cevaplayamadığım bir soru. Jayson Tatum'da karar kılmamız konusunda birçok farklı neden olduğunu düşünüyorum. Philly'nin Markelle'i aldığından çok emindik ve Lonzo da LA'e gidiyordu. Bu değerlendirmeden emindik."



Tatum, Suns'ın o zamanki koçu Earl Watson'ın, Suns'ın Tatum'ı draft etmeye odaklandığını söylemişti.



