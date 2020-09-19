Gençlerbirliği'nden 2017 yılından 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu biten Ahmet Çalık Antalyaspor ile anlaştı. Ahmet Çalık'ın yılda kazandığı 900 bin Euro'nun yarısını sarı kırmızılılar karşılayacak.



Ahmet Çalık'ın sağlık kontrollerinin ardından kırmızı beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.



