Ahmet Ağaoğlu: 'Pandemi zararımız 110 milyon TL'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.



Ahmet Ağaoğlu, kulübün ekonomik yapısından bahsederek, "35-36 milyon euro olan kadro maliyeti, gelirler ile dengeleyerek 16-17 milyon eur'ya indik. 4'te 1 veya 5'te 1, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın 5'te 1 gelirim var. Taraftar doğal olarak şampiyonluk istiyor. Bu beklenti, geçmişteki yönetimleri aşırı harcamaların içerisine itmiş olabilir. Taraftar şampiyonluk bekliyor, gelir 4'te 5'te 1, harcama fazlalaşınca ekonomi bozuldu." dedi.



"BORCUMUZU SABİT TUTTUK"



Ağaoğlu, "Yıllardır aslında uygulamada olan UEFA'nın FFP kuralları, 2016-2017-2018 bozulan FFP anlaşması aykırı ve aşırı borçlanmadan ötürü biz bu sene ceza aldık. Bir algının peşinden gidiyor insanlar. Derinlemesine incelemiyorlar. Biz 2016, 17, 18'deki mutabakatın bozulmasının bedelini ödedik. 4 kulüp içerisinde en rahat konumda olan biziz. Biz geldiğimizde 870 milyon borçtaydık. Borcu aynı yerde sabit tuttuk. Biz 5-6 senede bu borcu öderiz. Biz çok rahat öderiz. Borçları aşağı çekmemiz ve ödenebilir bir takvime oturtmamızdaki en önemli nedenlerden birisi 2 sene içerisinde 40-42 milyon euro kazandık. Yusuf Yazıcı, Sörloth ki bonservisi bizde değildi. Bu süreçte 15 milyon euroluk transfer yaptık." ifadelerini kullandı.



"PANDEMİ ZARARIMIZ 110 MİLYON TL"



Koronavirüs pandemisinden ötürü zararlarını aktaran Ağaoğlu, "Pandemiden dolayı büyük sıkıntı yaşadık. Burada en çok etkilenen 3 kalemimiz var. Biri naklen yayın. Telaffuz edildiği gibi 2.650 üzerinden gerçekleşirse bu yılki naklen yayın ödemesi, ligin de 21 kulübe çıkmasından ötürü Trabzonspor'un 65-70 milyon TL zararı söz konusu. Ne loca, ne kombine, ne bilet satabildik. 35-40 milyon TL'lik zararımız olacak. Ürün satışında 23-25 milyon TL karımız vardı. Orada 10-11 milyon TL zararımız olacak. 110 milyon TL civarında Trabzonspor Kulübü, pandemi zararına uğradı. Sörloth'tan elde ettiğimiz gelir borç kapamaya gidecekken bu açığa gidecek." açıklamasını yaptı.



"PANDEMİYE HAZIRLANDIK"



Ahmet Ağaoğlu, pandemiye hazırlıklı yakalandıklarını belirterek, "Bütçemizi sınırlandırmak zorunda kalıyoruz. Niye şunu, bunu almadın diyorlar. 2-3 oyuncuyu mali şartlardan ötürü almakta zorlandık. Ertuğrul Doğan, mali konulardan sorumlu. Onun gibi yönetici her kulübe lazım. Aşırı harcama olursa UEFA'dan yine ceza gelir. TFF'den en basiti puan silme cezası gelir. Sınırlı bütçe içerisine çekildik ama maksimum harcamamızı da gerçekleştirdik gelirler doğrultusunda. Bir anlamda biz bu pandemiye hazırlıklı yakalandık. Oyuncu satışlarımız olmasaydı, bugün Allaha şükür, son 1.5 senedir oyuncularının maaşını günü gününe ödeyen 3-4 kulüpten biriyiz. Oyuncusunun maaşını 3-4 ay geciktiren kulüp konumuna düşerdik." dedi.



"HAFTADA 3-4 MAÇ OYNANACAK"



Genç oyuncuların önemine de değinen Ağaoğlu, "Üretim önemli. Altyapıdan getirecek, geliştirecek, oynatacaksınız. Geliştirme de aynı şekilde. Sörloth'un tapusu bende değildi. Crystal Palace'ta 1 gol, bende 33 gol 11 asist ve 20 milyon euro satış. Tapusu bende değildi. Kendi değerlerimizi de efektif olarak kullanmamız lazım. Trabzonspor Kulübü'nün U19 takımı hazır. Herkes haftada belki 3-4 maç oynayacak. İnsan vücudu buna dayanmaz. Galatasaray'ı gördük. 3-4 tane pırıl pırıl genç sahaya çıktı. Oynarlar. Emin olun oynarlar. Galatasaray ile 2-3 sene önce İstanbul'da oynadık. Uğurcan sakattı, kalede 17 yaşındaki Arda vardı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



