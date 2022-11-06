Ahmet Ağaoğlu maç sonu fenalaştı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Konyaspor karşılaşmasının ardından tansiyonu yükseldi. Stadyumda tedavisi gerçekleştirilen Ağaoğlu, maçın bitiminden 1 saat 15 dakika sonra stadyumdan ayrıldı.

, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu maç sonu fenalaştı
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06 Kasım 2022 23:33
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasının ardından rahatsızlık yaşadı.

Tansiyonu yükselen Ahmet Ağaoğlu'na, stadyumda tedavi yapıldı. Ağaoğlu, tedavisinin ardından stadyumdan 1 saat 15 dakika sonra ayrıldı.

Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu ve otele dinlenmeye gittiği öğrenildi. [61Saat]

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