Ahmet Ağaoğlu maç sonu fenalaştı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasının ardından rahatsızlık yaşadı.
Tansiyonu yükselen Ahmet Ağaoğlu'na, stadyumda tedavi yapıldı. Ağaoğlu, tedavisinin ardından stadyumdan 1 saat 15 dakika sonra ayrıldı.
Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu ve otele dinlenmeye gittiği öğrenildi. [61Saat]
Tansiyonu yükselen Ahmet Ağaoğlu'na, stadyumda tedavi yapıldı. Ağaoğlu, tedavisinin ardından stadyumdan 1 saat 15 dakika sonra ayrıldı.
Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu ve otele dinlenmeye gittiği öğrenildi. [61Saat]
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