Ahmet Ağaoğlu: 'İki futbolcuyla anlaştık'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor maçı sonu açıklamalarda bulundu...



Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.



Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.



Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:



"O kadar enteresan konumdayız ki bütün maçları alsak da versek de sıralama değişmiyor. Motive etmekte hedef açısından baktığın zaman zor. Buna rağmen sakatlığın yaşanmadığı garip bir dönem yaşadık. 3 günde bir maç oynadık, sakatlıklar yaşadık pandemiden dolayı. Oyuncularımızın yükü ve teknik heyet üzerindeki yükü zorlaştırdı. Takım sayısınına artmış olması devre arasını verilememiş olması zordu. Gerçekten zor bir sezondu"



"ÜRÜN SATIŞLARI YÜZDE 70 DÜŞTÜ"



"Maddi açıdan baktığınız zaman çok daha fazla sıkıntılı sponsor gelirlerin düştüğü ürün satışların yüzde 70 oranında düştüğü bir dönem yaşadık. Naklen yayın ve galibiyetten aldığımız para 2 milyona düşmüş durumda. Yüzde 70 bir azalma var. Tekrar ediyorum. Uzun süre unutulmayacak bir sezonu yaşadık. 5 Ağustos tarihinde başlayacak. Salgından uzak daha farklı taşların yerine oturduğu oynanan futbolun nitelendirildiği bir sezon olur. Seyirci ile oynayabileceğimiz bir sezon olur diye umut ediyorum"



"YURTDIŞINDAN 2 FUTBOLCU İLE ANLAŞTIK"



"Önümüzdeki sezon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışından 2 futbolcu ile prensip anlaşmasına vardık. 2 oyuncu ile ciddi şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey kulübün ekonomisine bağlı. Bir taraftan zirveyi zorlayacak, zirve yarışına ortak olacak bir takım kurmaya çalışırken 3 sene zar zor toparladığımız ekonomiyi korumaya mecburiyetimiz var. Geçtiğimiz hafta bir İtalyan gazeteci aradı Uğurcan ile ilgili. Söz konusu olan oyuncu Avrupa'nın en iyisi dedim. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazarlardan korusun. Bu Trabzonspor'un gururu. Trabzonspor'un başarısıdır. Trabzonspor altyapısının başarısıdır. Bir oyuncumuz Lille'de Yusuf Yazıcı. Abdülkadir Ömür var bugün gündemde olan Uğurcan Çakır var. İnşallah Avrupa'nın en iyi takımlarından birine gider. Bugün için baktığınız zaman bütün istatistikleri değerledirdiğiniz zaman Türkiye'nin bir numaralı futbolcusu konumunda. Bana göre onlarca müşterisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz"



