Ahmet Ağaoğlu: 'Hayatımı Trabzonspor'a adadım'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, SporPress24.com adlı İtalyan sitesine konuştu. Çok önemli açıklamalar yapan Ağaoğlu, Bordo-Mavili kulübe hayatını adadığını söyledi:



"Göreve geldiğimizde takım mali anlamda ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Biz elimizden geleni yaptık ve kulübü bu sıkıntıdan kurtarmayı başardık. Dürüst olmak gerekirse ilk iki yıl çok zorlandık. Ama asla pes etmedik. Her şeyden önce kulübün finansmanını toplamaya gayret ettik. Daha sonra FIFA ile iletişime geçtik ve tüm sorunlarımızı çözdük.



BÜTÇEMİZİ 4-5 KAT AZALTTIK



Hayatımın yüzde 80'ini kulübe adıyorum. Ama hiç üzülmüyorum çünkü bunun hayatımın bir parçası olduğunu hissediyorum. Kulübü finansal olarak ayakta tutabilmek için bütçeyi 4-5 kat azalttık. Maaşlar 23 milyon euroydu. Biz göreve geldiğimizde 40 milyon euroya yakındı. Biz o rakamı 15 milyon eurolara kadar düşürdük, ardından liderliğe oynamak için doğru oyuncuları aramıza kattığımızdan emin olduk. Aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip oyuncuları doğru fiyata almaya çalıştık. Futbolcu satmaya da başladık Norveçli Sörloth'u 23 milyon euroya RB Leipzig'e sattık. Şampiyonlar Ligi'nde oynarsak açıkçası farklı ihtiyaçlara için de bir strateji geliştirmemiz gerekecek.



HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK



Genel olarak hatalar yaptık, ancak mümkün olduğunca çok az. 600 kişilik inanılmaz bir futbol akademimiz var. 10 ila 19 yaş arası. 20 yıl önce kuruldu. Elbette bu görev kolay değil. Çocuklara ders veren 12 öğretmenimiz var. İyi oyuncular kadar iyi insanlar da yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak. Kolay olmayacağını biliyoruz. Taraftarlarımız takımı seviyor. Türkiye'de en popüler takım. İster evde, ister deplasmanda olsun futbol oynamayı ve stada gelen taraftarları mutlu etmeyi amaçlıyoruz. Problemleri veya tartışmaları sevmiyoruz."



YENİ FIRTINA KYRIAKOPOULOS



Ahmet Ağaoğlu verdiği röportajda bir Yunan oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını söyledi. Ağaoğlu, "Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncuyu daha transfer edeceğiz. Görüşmeler devam ediyor (Georgios Kyriakopoulos)" dedi.



KUPA OLMADAN KUTLAMA YAPMAYIN



Ahmet Ağaoğlu, "Ocak ayında futbolcular doğum günü kutlaması yapıyordu. Ben de dedim ki şampiyon olana kadar doğum günü kutlamak yok. Asıl doğum gününü şampiyon olunca kutlayacağız" diye konuştu.



İKİSİ DE HARİKA OYUNCU



Takımdaki Yunan oyuncularla ilgili açıklamalarda da bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şanslıyız çünkü Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular" dedi.





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