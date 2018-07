Ahmet Ağaoğlu: 'Abdülkadir için Benfica'nın teklifini reddettik'

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'i isterken yapılan teklif de beli oldu.Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada teklifin 20 milyon dolar olduğunu açıkladı.Ahmet Ağaoğlu açıklamasında,sözlerini kullandı.19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, geçen sezon 32 maça çıkarken 3 gol atıp 6 asist yapmıştı.Ömür─"Hayaller kuruyordum"Bu camiaya gönül vermiş insanların bazıları ticaret hayatında aktif. Onların yönlendirmesi ile gerçekleştirilmiş bir bütçe elde ettik. İyi bir gelir. Bugün bizim yönetim içerisinde, 5-6 arkadaşımız neredeyse günün 24 saatini kulübün içinde geçiren insanlar. Her konuda çok büyük bir çalışma var. Bizim tesislerdeki yatakthanede ben 3 gün kalamam, oyuncularımız orada yatıyor. 5 milyon euro verdiğiniz bir ismi orada yatıramazsınız siz. Yabancı oyuncularımız var, Trabzon dışından gelen oyuncularımız var. Ailesini burada yaşatmak istiyor. O yüzden ilk olarak aileden başlıyor. Oyuncunun ailede problemi olursa sahaya da yansır. Nilay hanımı o noktaya getirdik. Oyuncuların aileleri ile görüşecekler, bir sorunları varsa yardımcı olacaklar.Gelir getirici projeler şu anda üzerinde çalışmak zorunda kaldığımız iki enerji projesi var. İkincisi de sponsor gelirlerini arttıracağımız bir projemiz var. Haftaya bir toplantı yapacağız, bir takım neticelere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Güvendiğimiz en büyük kaynak ise Trabzonspor Kulübü altyapısı.Kimsenin tahmin etmeyeceği oyuncular gelecek bize bunu da herkes bilsin. Üzerinde spekülasyon oyuncular yaratılan oyuncular değil. Öyle oyunculardan kaçacaksınız zaten. Bir oyuncuya talip oluyorsunuz, o oyuncunun duyumu bir yerden çıkıyor, çıkmama ihtimali yok. Bugün Avrupa'daki bütün potansiyel stoperlere gidin, derler ki bize Trabzonspor'dan teklif geldi. Bizim teklif götürdüğümüz 4-5 stoper var.Bir tanesi bana şu şekilde geldi. Bu kulübün içerisinde benim adamım var o futbolcuyu şu kadar pataya benden başka kimse çıkartamaz başkanım bana yetki verin. Kaç yaşındasın dedim 40 dedi. Sen 8 yaşındayken ben yöneticiydim. Sen 10 yaşındayken kulüp aldım kulüp saldım ve benim dönemimden çıkan oyuncular La Liga ve Premier Lig'e gittiler. Hem de çok büyük paralara. Ben üç lisan biliyorum, ben o kulübün başkanı ile görüşüp alamıyorsam da sen alıyorsan yazıklar olsun bana.Kulübümüz üç futbolcu ile bizzat görüşüyor ve bu isimler ise basında yer almayan isimler. Taraftarlarımız aldığımız zaman görecekler. Üç oyuncu alacağız. Bu transferlerin bekletilmesinin sebebi de borçların geç ödenmesi oldu. Borçlar ödenmeseydi Trabzonspor lisans alamıyordu. Biz kendi futbolcumuza borçlarımızı ödemediğimiz halde nasıl transfer yaparız. Oyuncularımıza güven vermeliydik. Bu kadar sıkıntının içinde olan Trabzonspor UEFA'dan uyarı almadan sezona başlıyor düşünebiliyor musunuz?Sadece usül hatası yaptık. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çok şeyi toparlamaya çalıştığınız yer içerisinde hata yapmama imkanınız yok. Bize diyorlar ki transfer yapmadınız. Kim yaptı? Ben 8 tane oyuncuya imza attırdım. Hayal satmıyoruz, kimse de beklemesin. Bu kadar sorun olduğunu bilsem yine gelirdim. Biz bu kulübe gönül vermiş adamlarız. Biz bu kulübe 2000'de geldiğimizde borç 45 milyondu. Bakkala borcumuz vardı su alamıyorduk çay demlemek için.Parayla forma alıp sabaha kadar göğsüne arma dikip hazırlık maçına yetiştirdik biz takımı. Ahmet Ağaoğlu'nu Ahmet yapan Trabzonspor'dur. Benim de bir vefa borcum vardır. İyi ki böyle bir dönemde göreve geldim. Daha rahat bir dönemde gelmek istemezdim. Trabzonspor'un kendi hüviyetine bir an önce kavuşmasI gerekmekte.Soyunma odası olayı şöyle, Akyazı'daki maçımız öncesinde geldik, buradan içeriye akreditasyon kartı olmayan, kulüp başkanı dahil kimse girmeyecek. Başkanın soyunma odasında ne işi var. oyuncunun kılına bacağına mı meraklısın. Orası oyuncunun mahremidir. Orada futbolcuyu motive edecek biri varsa oradaki sorumlu kişidir, başkan değildir. Yok böyle bir şey."Taraftarlarımız duymak istedikleri şeyleri zamanı gelince duyacaklar. Bizim elimizdeki öncelik borçtu. Borç üstüne borç. yükleyerek nasıl transfer yapacaksın? Alacağımız oyuncular da belli. Büyük ihtimalle yarından iytibaren görecekler. Bir isim patlıyor bir anda, bunu da menajerler patlatıyor. Hemen "Come to Trabzonspor", yahu Come to Trabzonspor da benim bu adam ihtiyacım var mı? Bak gördük Come to Trabzonspor'u, 5 milyon euro ile.Etap etap gidiyoruz. 2-3 gün sabretsinler 3 transfer gelecek. Abdülkadir için kafada rakam belirlemedim. Bu rakamlara Abdülkadiri vermem ben. Gedliğimiz zaman ne söz verdik biz. Bizden öncekilerin verdikleri sözleri vermedik. Şampiyon mu? Böyle şampiyon olamazsın. Sırtın açıkken böyle sözler veremezsin, önce açığını kapatacaksın. Her zaman yarışta olacağız. Bu kadro 3 ya da transferle yarışta olacak.Trabzonun orta sahası kimde var? Sosa, Onazi, Kucka gibi topçular kimde var? Ön tarafta transfere ihtiyaç yok. Castillo'nun sakatlığı can sıktı. Rodallega'nın sakatlık durumuna göre bakacağız. Futbolda değişmez bir şey vardır. Arkayı sağlama alacaksın. Trabzon şampiyon olduğu sene kaç gol attı. Geçen Burak ile konuştum ameliyat sonrası güldüreyim diye. "Sen kaç gol attın Burak?" dedim. "23" dedi. "Dişini sıkıp 3 tane daha atsaydın şampiyonduk" dedim. Trabzon şampiyon olduğu yıl 26 golle şampiyon oldu. Biz arkayı sağlama alırsak uydur kaydır 1-2 tane çakarız.Burak'ın morfinle oynama arzusu ameliyat olma durumunu getirdi. 4-5 haftada oynayabilecek duruma geleceğini doktoru söyledi. Burak'a sorsan 3 gün dinlenip gelirim diyor. Şöyle bir özelliği var ameliyat oldukça güçleniyor. Ağrı eşiği oldukça yüksek. Burak en fazla 1-1,5 maç kaybeder sezon başında.Geldiğimiz zaman futbolcular indirime gitsin demedik. Maliyeti yüksek oyuncularımız var onları ödemekte zorlanıyoruz. Kulübün ve yöneticinin saygınlığı bitiyor. Verdiğiniz sözleri yerine getirememek idari kayba ve futbolcuların inancının zedelenmesine neden oluyor. Futbolcularla ilk kez konuşacağız bu dönem. Kabul etmeme durumunda futbolcuya duygusal olarak dahil küsme şansınız yok. Adam sizin verdiğiniz sözle planlama yapmış. Siz bu adama nasıl küsebilirsiniz? Ancak rica edebilirsiniz. Son 15 gündür kapı kapı dolaşıp para istedim. İstediğimiz katkıyı bulmaya çalışıyoruz. Bazen buluyoruz, bazen de adam öyle bir ağlıyor ki cebimde 3-5 ne varsa vereyim diyorsunuz.Fenerbahçe'nin forma satışı kaç oldu bilmiyorum ama kombine 35 bini geçti. Başkan değişimi ise ben hemen gideyim. 15 bin kombine satılacaksa ben hemen giderim yani. Ben 4700 kombine satmışım Fenerbahçe 35 bin. Benim sattığım formanın yaklaşık olarak 4-5 katını satıyorlar. Benim en ucuz kombinem 250, Fener'in 1400 lira. Benim sattığımın 6 katı. Ne istiyoruz? Aynı şeyi istiyoruz. Kısaca şampiyonluğu böyle istiyoruz.