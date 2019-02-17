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Ağaoğlu'na kılıç hediyesi! "Trabzon'u savunmak için..."

Sürmeneli bıçak, çakı ve kılıç ustaları, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na özel hediyelerini takdim etti.

Ağaoğlu'na kılıç hediyesi! 'Trabzon'u savunmak için...'
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17 Şubat 2019 00:45
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Sürmeneli bıçak, çakı ve kılıç ustalarından özel hediye geldi.

Üzerinde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun adının yazılı olduğu kılıç hediye ettiler.

Bıçak ve kılıç ustası Rasim Özyiğit "Başkanım kılıcınız her daim keskin olsun. Trabzonspor'un haklarını savunmakta yardımcınız olsun. Malum hakemler bu ara bizi epey bir hırpaladı"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hediye için teşekkür etti



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