Ağaoğlu'na kılıç hediyesi! 'Trabzon'u savunmak için...'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Sürmeneli bıçak, çakı ve kılıç ustalarından özel hediye geldi.Üzerinde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun adının yazılı olduğu kılıç hediye ettiler.Bıçak ve kılıç ustası Rasim Özyiğit "Başkanım kılıcınız her daim keskin olsun. Trabzonspor'un haklarını savunmakta yardımcınız olsun. Malum hakemler bu ara bizi epey bir hırpaladı"Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hediye için teşekkür etti