Ağaoğlu: 'İsteyen raporlara baksın, bana edilen küfürler yazıyor'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçı sonrası yaşananlarla ilgili az ceza almasına ilişkin görüşlerle ilgili ilk kez konuştu.



Ağaoğlu Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada kendisine edilen küfürlerin hakem raporlarında olduğunu belirterek sezon sonuna kadar konuyla ilgili de bir daha konuşmayacaklarını söyledi.



Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"Benim neden 15 gün ceza aldığımı merak edenler, TFF'nin raporlarına bakabilir. Ana, avrat, yedi sülaleme edilen küfürler raporlarda dellilerle mevcut. İsteyen raporları inceleyebilir, ben sezon sonuna kadar knuşmayacağım."



